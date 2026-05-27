5月26日、かつて“バラエティ女王”として活躍したタレントが、田植えをする様子をInstagramに投稿。そこで見せた“軽装ファッション”が、ネット上で賛否を呼んでいる。その人物とは、2015年に活動拠点をアメリカ・ロサンゼルスに移したタレントのローラ（36）だ。ローラは2025年3月、Instagramで本名が「佐藤えり」であることを明かすとともに、農業への挑戦を宣言。それ以降、たびたび農作業の様子をSNSに投稿している。昨年6月