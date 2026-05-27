レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーが自身のトランペットを中心に据えたアルバム『Honora』を作った時に、インスピレーションとして挙げていたのがミシェル・ンデゲオチェロの『The Omnichord Real Book』と、ジェフ・パーカー & ETA IVtetの『The Way Out of Easy』だった。前者はサックス奏者のジョシュ・ジョンソンがプロデュースした作品で後者はジェフ・パーカー率いるバンドのアルバムだが、その両方にジェフとジ