明日28日は低気圧が近づく北海道や東北では、午後には広い範囲で雨や雷雨となるでしょう。風も強まり荒れた天気となりそうです。関東から西は所々で雨が降り、日本海側ほど雨が降りやすい見込みです。明後日29日は北日本の雨もやんで、次第に晴れるでしょう。29日から関東から西で真夏日が続出する予想で、真夏並みの暑さ対策が欠かせません。明日28日は北日本で雨や雷雨関東から西は日本海側ほど雨今日27日(水)は、九州や四国を