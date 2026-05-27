丸亀警察署 投資でお金を増やすなどとうそを言って香川県丸亀市の女性から現金150万円余りをだまし取ったとして、香川県綾川町の会社員の男（26）が27日、詐欺の疑いで逮捕されました。 丸亀警察署によりますと、男は2024年8月から2026年2月にかけて、SNSで知り合った丸亀市の女性とLINEでやり取りをし、「俺にお金を預けたら増やしてあげるから」「円高やけん金を買う。投資のやつで」などとうそのメッセージを送信