Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のスティーブ役として知られる俳優のジョー・キーリー（Joe Keery）。彼のソロ音楽プロジェクト「Djo（ジョー）」が、大ヒット曲「End of Beginning」を収録したアルバム『DECIDE』の国内盤リリースを記念し、今年5月に来日を果たした。その数奇な歩みについて語った、Rolling Stoneスペイン語圏版の最新インタビューをお届けする。Djoの原点──個人での制作、バンドでの