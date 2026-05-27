西日本豪雨2018年 気象庁が発表する警報などの防災気象情報が28日午後から大きく変わります。 梅雨や台風シーズンを迎え、豪雨などの際に避難行動をとる可能性が出てきます。28日の午後以降、順次運用が始まる新しい防災気象情報。変更の狙いは？ （高松地方気象台 リスクコミュニケーション推進官／高見佳浩さん）「今、住民の皆さんがどのような避難行動をとったらいいのかということを避難の警戒レ