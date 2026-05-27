日本気象協会の独自予報モデルによると、2026年は台風の日本列島への接近数が、8月を中心に平年並みか多くなる見込みです。9月以降はおおむね平年並みの予想ですが、エルニーニョ現象へ移行した場合は、発達した台風が接近するおそれがあり、注意が必要です。2026年台風の発生数6〜7月は平年並みか多い日本気象協会の予報モデルの解析によると、2026年の台風の発生数は、7月までは平年並みか多くなるでしょう。8月以降はおおむね