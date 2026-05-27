東京時間17:38現在 香港ハンセン指数 25328.23（-271.22-1.06%） 中国上海総合指数 4093.73（-51.65-1.25%） 台湾加権指数 44256.80（+731.43+1.68%） 韓国総合株価指数 8228.70（+181.19+2.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 8717.65（+59.81+0.69%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75941.44（-68.26-0.09%） ２７日のアジア株は、まちまち。前日のナスダックとＳ＆Ｐ５００が最高値を更新し