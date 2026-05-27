ユーロ圏１０年債利回り格差仏６１、伊７１ｂｐ再び縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.955 フランス3.562（+61） イタリア3.667（+71） スペイン3.371（+42） オランダ3.072（+12） ギリシャ3.612（+66） ポルトガル3.317（+36） ベルギー3.483（+53） オーストリア3.187（+23） アイルランド3.141