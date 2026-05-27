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欧州株堅調、原油安や前日米ナスダック指数の最高値更新などで 東京時間18:25現在 英ＦＴＳＥ100 10493.86（+2.47+0.02%） 独ＤＡＸ25355.66（+170.77+0.68%） 仏ＣＡＣ40 8232.36（+59.25+0.72%） スイスＳＭＩ 13596.47（+70.79+0.52%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:25現在 ダウ平均先物JUN 26月限50783.00（+236.00+0.47%） Ｓ＆Ｐ500先物JU