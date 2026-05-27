◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人先発・戸郷翔征投手が序盤2回を無失点。投球内容を見たテレビ解説の工藤公康さんは“ある球種”に着目しました。立ち上がりのピンチを無失点で乗り切った戸郷投手は2回、牧原大成選手に対して初球をカーブでストライクを取ると、三球三振に仕留めました。工藤さんはこの打席について、「カーブでカウントを取れたので、非常にリラックスしているんじゃないか」と