ヨーロッパを今年初の熱波が襲い、各地で記録的な暑さとなっています。フランスではこの猛暑に関連して7人が死亡したほか、イギリスでは5月の最高気温が2日連続で更新されました。元気よく海に飛び込む男性。フランスでは26日、気温35.8℃を観測するなど、多くの地点で5月の最高気温の記録を更新しました。異例の暑さに観光客は…セルビアからの観光客「5月にここまで暑くなるとは思わなかった。冬服のような格好で来てしまった」