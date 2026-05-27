タレントの三田寛子（60）が27日、自身のインスタグラムを更新。「恩師」と尊敬する大女優との再会を報告した。三田は「とっても嬉しい再会」とし、「橋之助の結婚披露宴へのご臨席がお仕事で叶わない旨をご丁寧なお手紙を賜りその流麗なお手跡を拝し深く感激していた矢先TBSラジオ#パンサー向井のふらっとゲストに佐久間良子さんがいらして下さったのです」とつづり、2ショットを投稿。再会は、91年の三田と歌舞伎俳優