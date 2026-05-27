JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年5月27日、新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」が大気圏へ再突入し、すべてのミッションを完遂したと発表しました。JAXAによると、HTV-X1は日本時間2026年5月26日23時09分頃に高度約120kmへ到達して大気圏に再突入し、翌27日00時09分頃までに予定区域へ着水したと推定されています。HTV-Xとは【▲ ISS（国際宇宙ステーション）に接近する新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」（Cr