5月27日、B1東地区の千葉ジェッツは、二上耀が契約満了に伴い退団することを発表した。なお、二上はすでに移籍先が決定しているため、Bリーグ公表の自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先クラブより正式に発表される。 福井県出身で現在27歳の二上は、190センチ87キロのシューティングガード。北陸高校、筑波大学を経て2021ー22シーズンに千葉Jへ加入するも、2度の左ひざ前十字靭帯