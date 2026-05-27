FC町田ゼルビアは26日、FWテテ・イェンギがオーストラリア代表のFIFAワールドカップ(W杯)最終メンバー選考に伴う代表活動参加のため、チームを離脱したと発表した。197cmの長身を誇るテテ・イェンギは、1月にリビングストンFC(スコットランド)から期限付き移籍で加入。今季はJ1百年構想リーグEASTで15試合に出場し、3ゴールを記録した。また、準優勝だったAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)では7試合プレーし、3得点を挙