日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万4000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4( 4) 三菱UFJeスマート 2( 2) SBI証券 4( 2) ソシエテジェネラル証券 1( 1) 楽天