日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万4000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 184( 184) BNPパリバ証券 33(33) ソシエテジェネラル証券25(25) SBI証券 34(16) ビー