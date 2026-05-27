日経平均株価 始値65777.87 高値66428.81 安値64999.41 大引け64999.41(前日比 +3.32 、 +0.01％ ) 売買高24億6133万株 (東証プライム概算) 売買代金11兆643億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は小反発、朝高後は上昇分をほぼ全て消す展開 ２．米半導体株高に追随し、寄り後早々6万6000円台に