大阪6月限 日経225先物65020-120（-0.18％） TOPIX先物3915.5-27.0（-0.68％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比120円安の6万5020円で取引を終了。寄り付きは6万5780円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5620円）を上回る形で買いが先行した。その後は上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き時には6万6510円まで上げ幅を広げた。ただ、買い一巡後は利益確定に伴うロ