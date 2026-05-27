プロ野球の未来を担う若手の有望株が新潟に集結します。7月にエコスタで開かれるNPBファームの祭典『フレッシュオールスターゲーム』の概要が公表されました。 県庁で開かれた会見には、日本野球機構の加賀山昭宏事業本部長やオイシックスの武田勝監督らが出席しました。『フレッシュオールスターゲーム』はファームリーグが3地区に再編されたことを受けて、今回から