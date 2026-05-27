●あす28日(木)も 気まぐれなにわか雨●29日(金)から天気回復 日ざし戻ると一気に厳しい暑さに●台風6号発生 来週は本州に迫る可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう27日(水)の県内は、朝は広くシッカリ降る雨に。日中は雨が小康状態の時間が多くなったものの、夕方頃から、また、あちらこちら雨雲が流れ込み始めるなど、スッキリしない天気が続いています。 天気をぐずつかせている低気圧は、あす28日(木)にかけて