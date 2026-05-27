青森競輪場のF2ミッドナイトが28日、開幕する。27日は前検が行われた。ガールズの主役は坂口楓華（28＝愛知）で間違いない。「（状態は）戻ってはきている。練習での数値も出ている。ただ、気持ちの面。前回も自信のなさがレースに出ている。レース勘が鈍っているので3日間積極的に走ってそれを戻していけたら」確かに自信なさげなレースぶりが続いた坂口。落車でのケガがそもそもの要因で、ある程度仕方のない部分もある