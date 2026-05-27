ボートレース戸田の4日間シリーズ「本命バトル祭」が28日に開幕する。27日に前検日作業が行われた。今節は予選3日間の得点率上位6人が優勝戦に進出。予選は原則、各レースに計6人のA1級のうち、1人が組まれる。A1対B級の対戦となるが、下克上を狙うB級の藤田竜弘（43＝静岡）がエース機の4号機を獲得した。スタート練習を終えると「プロペラはまだ叩いていません。前節とは気温が違うでしょうし、乗り味はもう少し。でも、出