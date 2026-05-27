大阪ミナミの通称「グリ下」と呼ばれるエリアに出入りする少女らに無許可で処方薬などを譲り渡したとして、４０歳の無職の男が逮捕されました。 医薬品医療機器法違反などの疑いで逮捕されたのは、東大阪市の無職・今川祐希容疑者（40）です。 警察によりますと、今川容疑者は今年1月下旬、大阪市内のホテルの一室で、15歳と17歳の少女2人に、無許可で睡眠導入効果がある処方薬や市販薬、合計60錠を譲り渡したなどの疑いが持たれ