キックボクシングフェス.2GOATは27日、都内で前日計量と会見を行った。メインのKNOCKOUT―BLACKルール60キロ契約3分3R延長1Rはシュートボクシングの2階級王者の笠原友希（24＝シーザージム）は60.0キロで計量パス。元K―1フェザー級王者の軍司泰斗（27＝TEAMSUERTE）も59.85キロでパスした。計量後に会見した軍司は「久々にキックルールに戻ってこれたのはGOATだから。メインにふさわしい試合をしたい」と淡々としたもの。