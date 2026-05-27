国会で開かれた社会保障国民会議の実務者会議＝27日午後超党派の社会保障国民会議は27日、各党の代表者が参加する実務者会議を開いた。収入が少ない働き手を支援する新制度「給付付き税額控除」の原案を政府が提示。税や社会保険料の負担を減らすため、個人の所得に応じて支援額を4段階で変化させ、緩やかに手取りが増える仕組みにする。当初は所得税などの減税を見送り現金給付に一本化し、子育て世帯には支援額を上乗せする。