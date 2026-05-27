独立リーグ「北海道フロンティアリーグ (HFL)」に所属する「士別サムライブレイズ」は27日、公式サイトおよびSNSを更新。元中日で選手兼投手コーチのジョアン・タバーレス（31）について、自由契約による退団を発表した。球団は「このたび士別サムライブレイズ では、下記選手兼投手コーチの退団が決定しましたのでお知らせします」と、タバーレスの対談を発表。その理由について「成績不振と投手コーチとしての機能不全」と