「巨人−ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）女優で歌手の池田エライザが始球式を務めた。巨人ナインが守備位置に就いた後、１７０センチの長身の池田がオレンジのユニホームに黒パンツ姿でマウンドへ。ポニーテールの髪を揺らして投球したボールは大きく右にそれて、右打者の後方を通過する暴投となった。池田は「あちゃー」というような苦笑い。一礼して降板した。池田は「事前に指導していただき、練習最後の２球は