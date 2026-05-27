元AKB48のタレントで女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。大物俳優との交流について語った。2012年にAKBを卒業した後、仕事のない時期などを経て女優としてブレークした野呂。司会の黒柳徹子が「分からないことは共演者の方に聞いたんですって、イチイチ」と明かすと、野呂は「何もかも分からないことだらけなので、申し訳ないけれど、全部うかがって。よく優しく皆さ