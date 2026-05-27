新潟県糸魚川市能生地区で２４日、幻の生物“ツチノコ”を探す「つちのこ探検隊」ツアーが行われた。住民の目撃証言を機に始まり、今回が２１回目。ツチノコを見つけた場合には地元企業などから賞金１億円が参加者に与えられ、首都圏や県内などから約７０人が探索に汗をかいた。丸山隆志隊長（７９）の「今日こそ捕まえよう」という呼びかけに応じ、参加者は目撃情報のあったシャルマン火打スキー場周辺で探索に入った。隊員は