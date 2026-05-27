来月７日に行われるレアル・マドリード（スペイン）の会長選挙への出馬を決めたスペイン人実業家のエンリケ・リケルメ氏が、自身が当選した場合のチーム強化について明かし、現役のスペイン代表選手の獲得と監督・スポーツディレクターの人選が決まっているとした。スペインのラジオ局、カデナ・コーぺの番組内で話した。リケルメ氏は来月始まるＷ杯へ向けたスペイン代表の招集メンバーにレアル・マドリード所属の選手が１人も