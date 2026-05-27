5月25日、モデルのローラがInstagramを更新。初夏の恒例となってきた“田植え姿”の写真をアップした。《今年の田植えが終わったよ〜みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう〜》生足丸出しのショートパンツに、肩出しのシャツで、モデル仲間のMayuriとのツーショットや、大人数での食事風景など複数の画像を投稿。《なんだか子供の遠足のようなきもちになったよ》と、楽しそうな様子を発信したのだが……。「これも毎年、