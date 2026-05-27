日本中に衝撃が走った、読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督の現行犯逮捕と電撃辞任。この事件をめぐり、今、多くの著名人が声を上げている。「球団の発表によると、25日午後6時頃、阿部前監督は都内の自宅で長女と次女がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えたということです。長女はこの直後に、チャットGPTから得た助言