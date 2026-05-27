これから迎える夏本番を前に大切なのが熱中症予防です。屋外の現場で働く作業員はどのような対策を行っているのでしょうか。27日、金沢市内の工事現場を訪れると、掲示してあったのは暑さ対策の指標です。真柄建設・宮本 猛雄 工事長：「この機器でWBGTの値を確認して、24.1ですから、現在、注意という状況です」 暑さ指標に合わせて、休憩の頻度を変えるなどの対策を実施。そして、休憩所には、冷たいアイスクリームや