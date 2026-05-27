「球団の対応の早さには驚きました」（スポーツ紙巨人担当記者）5月25日午後7時すぎ、読売巨人軍の阿部慎之助前監督は、自宅で18歳の長女に暴行を加えたとして現行犯逮捕された。この時点では、容疑についての詳しい状況は報道されていなかったが、巨人の国松徹代表取締役社長は、以下のようなコメントをいち早く発表した。「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべての