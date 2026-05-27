これから迎える梅雨の時期を前に、防災パトロールです。金沢市では石川県の職員らが、水害に備えて各所を入念に点検しました。洪水への警戒度が増す梅雨を前に、石川県が毎年行っているこのパトロール。まず、メンバーたちがパトロールしたのは、金沢市松寺町にある水防倉庫です。 中には、水害が起きた時に使う土のうやロープなどの道具が保管されていて、参加者たちは梅雨に備え入念に確認し