5月25日に長女への暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、翌26日には自ら辞意を申し入れた巨人・阿部慎之助前監督。会見では大粒の涙を流しながら謝罪したが、前代未聞の“現役監督が逮捕で辞任”という事態となった。一晩で阿部前監督の辞任を受け付け、後任の橋上秀樹監督代行就任までを決定した球団上層部。そのトップである山口寿一オーナー（読売新聞グループ本社代表取締役社長）の発言が話題となっている。「26日に球団