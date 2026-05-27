日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４９）が２７日に都内で会見を行い、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）とアジアサッカー連盟（ＡＦＣ）との間で指導者ライセンスの相互承認が締結されたことを発表した。これにより、日本でライセンスを取得した指導者が、欧州の舞台で指揮を執ることが可能になった。宮本会長は「日本の指導者が世界に出ていって勝負できる環境になったことは喜ばしく思う。指導力のある日本人が向こう