エースコックから、2026年6月1日(月)に発売される新商品「スパイス好きのための醤油ラーメン」「スパイス好きのための塩タンメン」の試供品が送られてきたので、発売に先駆けて食べてみました。スパイス好きのための醤油ラーメン／塩タンメン2026年6月1日新発売 | エースコック株式会社https://www.acecook.co.jp/news/003356/これが「スパイス好きのための醤油ラーメン」。エスビー食品監修の超やみつきペッパー仕上げとのこ