「ホロライブ」所属Vtuber・水宮枢さんが、27日までに自身のチャンネルで人生で最初に“推し”となった存在について語った。【動画】水宮枢さんの人生最初の“推し”はあの人気キャラ（2：58：13ごろ）「【Forza Horizon 6】みんなで深夜ドライブ」での雑談タイムで、枢さんは人生で最初にできた推しがサンリオのキャラクター“タキシードサム”であることを明かした。彼女は“タキシードサム”のことが小学生のころから好きだ