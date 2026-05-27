植田圭輔が主演を務める剣劇『三國志演技〜蜀漢（さんごくしえんぎ〜しょっかん）』が、8月19日より大阪・新歌舞伎座、8月29日より東京・明治座にて上演されることが決定した。【写真】剣劇『三國志演技〜蜀漢』ロゴビジュアル2種も解禁本作は、『三国志演義』に着想を得て描かれるオリジナルストーリー。2024年4月には、梅津瑞樹と荒牧慶彦のW主演で“孫呉”を描いた剣劇『三國志演技〜孫呉（そんご）』、2025年11月には、福