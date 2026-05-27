タレントの中山秀征が27日、自身のInstagramを更新し、イギリス留学中の4男の卒業式に妻で、元宝塚歌劇団星組トップ娘役だった白城あやかと共に参列したことを報告した。【写真】中山秀征、美人妻と2ショットほか長身のイケメン4男も登場数日前より、人生で初めてロンドンを訪れたことを報告していた中山。この日は「イギリス紀行第二弾」「四男の卒業式に出席してきました」と報告。「入学式には来れなかったので良かったで