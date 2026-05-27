柄本時生が２７日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）に出演した。芸能一家の柄本家。ハリセンボンの箕輪はるかから、すべった時に「兄のせいにするっぽい」という質問があり「ないですね。１回もないです。恥ずかしくなる。（父の）明かもしれないですね」と、笑い飛ばした。また、近藤春菜からの「地元でぼっちゃんと呼ばれていそう」という質問には「時生だから『トキ』っていう名前で通ってる。行