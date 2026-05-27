短かくカットするには少し抵抗がある。そんな40・50代にちょうど良いのが、女性らしさを残したショートボブ。無理に短く切らなくても、顔周りやトップを切り込めば雰囲気が変わり、パッと垢抜けるはず。夏を前にして軽やかなヘアスタイルを楽しみたいなら、ぜひ挑戦してみて。 爽快感のある耳掛けショート 軽やかな印象で爽快感を感じるショートボブ。ベースがボブだからこそ、トップの丸みが女