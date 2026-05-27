ベルギー１部シントトロイデンは２７日、ＭＦ山本理仁（２４）が、来季からドイツ１部フライブルクへ完全移籍することが決まったことを発表した。２４年のパリ五輪代表に選出され、ゲームメイクが武器の技巧派レフティーが、欧州５大リーグへ初挑戦する。クラブを通して、山本は「昨シーズンまでの２年間は、決して楽しい時間ばかりではなく、自分自身と向き合いながら、もがき続けた日々でした。それでも変わらず僕の可能性を