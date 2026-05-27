◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２７日・バンテリンドーム）プロ初勝利をかけて先発した中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が、２試合連続で先制を許した。初回１死一塁。辰己に１４９キロの高め直球を、左翼テラス席に運ばれた。先頭の小深田を空振り三振に封じたが、痛恨の先制２ランでリードを許す展開に。前回登板となった１０日の巨人戦（バンテリンドーム）に続いて、２試合連続で先制点を献上した。