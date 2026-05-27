シンガー・ソングライターの桃井はるこが27日、自身のX(旧ツイッター)を更新。この日訃報が発表された、プロ野球・ヤクルトスワローズなど日米で活躍した“赤鬼”ことボブ・ホーナーさんを追悼した。 【写真】桃井が投稿した当時発売された“赤鬼”ホーナーのグッズレアすぎる！ 桃井は「ボブ・ホーナーは1年だけスワローズにいたのだけど、その時のこ