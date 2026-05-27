18歳でのデビュー曲が大ヒットし、紅白にも出場した歌手が、26日までに自身のインスタグラムを更新。ものまねタレントのライブにはまっていることを明かした。 【写真】黒髪サラサラ18歳超インパクト写真の仰天 デビュー曲「帰ってこいよ」で知られる64歳になった松村和子が先週、水前寺清子と行った、ものまねタレント・りょうに続き、「ハイ～またしても行って来ました」とビューティーこ