W杯に臨む日本代表の背番号が発表日本サッカー協会（JFA）は5月27日、キリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦（31日／東京・国立競技場）および北中米ワールドカップ（W杯、6月11日〜7月19日）に臨む日本代表の背番号を発表した。さまざまな要素が絡んだことで起こった大変動に、SNS上もざわついている。10番はMF堂安律。負傷で選外となったMF南野拓実の背負っていた8番をMF久保建英、同じく負傷のMF三笘薫の“象徴”